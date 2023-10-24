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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 24 Ekim Salı İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası dolayısıyla 24 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı genel provasının yapılacağı 24 Ekim Salı günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki, bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 24 Ekim Salı İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı genel provası 24 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, salı günü saat 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. Yine D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişler ile buraya çıkan tüm cadde ve sokaklarda akışı sağlanmayacak.

Hal Yolu güney istikameti de Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak, trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

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