Bugün kargolar açık mı? 10 Kasım Perşembe günü kargolar çalışıyor mu? (2022 kargo çalışma saatleri)

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bugünün resmi tatil olup olmadığı ve kargoların çalışma saatleri internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Peki, kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu?



10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?



Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı nedeniyle bugün kargoların açık olup olmadığı ve kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar yapılıyor.



10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için Kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek. Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürmeye devam edecek.

10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım resmi tatil değil.

Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak. Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.