Düzce'de yaşanan depremin ardından okullardan tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Düzce'de 5.9 şiddetindeki depremin ardından, depremin hissedildiği 4 şehirde okullar tatil edildi. Peki, bugün okullar tatil mi? 23 Kasım'da hangi illerde okullar tatil edildi?



HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?



Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından 4 ilde okullar tatil edildi.



Depremin ardından Düzce, Sakarya, Zonguldak ve Bolu valiliklerinden yapılan açıklama sonrasında eğitime 1 gün ara verildi.



DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.



Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

SAKARYA VALİSİ: EĞİTİM ÖĞRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.



Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."



KDZ. EREĞLİ'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir."



BOLU'DA DA EĞİTİME ARA



Bolu Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada; 23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.



Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:



"Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir.



Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDE VİZE SINAVLARI ERTELENDİ



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), bugün yapılması planlanan vize sınavlarının Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu.



BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bildirildi.



Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.