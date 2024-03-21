Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?



Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Üç ayların sonuncusu olan mübarek 11 ayın sultanı ramazan ayının ortalarına doğru ilerlememizle beraber, bu ayın bitiş tarihi merak konusu olmaya başladı. Ramazan bayramında tatil planlarını yapacak olan kişiler, ramazan ayının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı.



BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ?



21 Mart Perşembe günü itibariyle, Ramazan ayının 11. günündeyiz.



Ramazan'ın bitmesine 19 gün kaldı.



RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?



2024 Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi tarihinde başladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre;



2024 ramazan ayı, 9 Nisan Salı gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.