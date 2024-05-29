Bugün toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs, marmaray) ücretsiz mi? İBB'den toplu taşıma açıklaması

İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü için son hazırlıklar yapılıyor. Bugün toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanıp kullanamayacaklarını mera ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi resmi bayramlarda birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Peki, bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu nedenle 29 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen gün, okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.