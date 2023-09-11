Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül'de İETT ücretsiz mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Okulların açılacağı ilk günde, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül'de İETT ücretsiz mi olacak?

11 Eylül 2023 tarihinde toplu taşıma araçlarının ücret durumu öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Geçtimiz yıllarda, okulların açıldığı ilk gün ulaşım araçlarından belli bir saate kadar ücretsiz yararlanılıyordu. Bu uygulamanın 2023'de olup olmayacağı araştırılıyor.

11 EYLÜL PAZARTESİ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () 11 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada; “Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek” ifadelerine yer verildi.

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