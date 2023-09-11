Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül'de İETT ücretsiz mi olacak?

11 Eylül 2023 tarihinde toplu taşıma araçlarının ücret durumu öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Geçtimiz yıllarda, okulların açıldığı ilk gün İETT ulaşım araçlarından belli bir saate kadar ücretsiz yararlanılıyordu. Bu uygulamanın 2023'de olup olmayacağı araştırılıyor.



11 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 11 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacağını duyurdu.



İBB'den yapılan yazılı açıklamada; “Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek” ifadelerine yer verildi.

