Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 23 Nisan kararı

İZMİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Yapılan açıklamada; "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104’üncü yıldönümünün kutlanacağı 23 Nisan günü tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle 23 Nisan Salı günü; İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri ücretsiz olarak yapılacak." denildi.