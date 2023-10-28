Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN bedava mı?

Bugün ve yarın toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bugün yapılacak Büyük Filistin Mitingi ve Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle, Başkentray, Marmaray, İZBAN'ın ücret tarifesi araştırılıyor. Peki, Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN bedava mı?

Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN bedava mı?

Başkentray, , İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün ve yarın ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, bugün saat 00.00'dan 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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