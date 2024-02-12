Bülent Şakrak "Melik Mevdud" karakteriyle Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine yeni isimler dahil oluyor. Son olarak Bülent Şakrak, "Melik Mevdud" karakteriyle tarihi dizinin kadrosuna katıldı.

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan ve 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. 39 Basamak'ta oynamaya devam ederken İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Tamamen Doluyuz isimli oyunda dış ses olarak yer aldı. Tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol alan oyuncu Yılan Hikayesi dizisinde oynadığı Çaycı Avni karakteriyle geniş çevrelerce tanındı. Yine BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası dizisinde oynamıştır. Ayrıca, YouTube'da Bülent Şakrak'la Art Niyet isimli program yapmaktadır.



2006 yılında oyuncu Özge Borak ile evlenen Bülent Şakrak 2010 yılında boşandı. 2015 yılında Ceyda Düvenci ile evlendi. Çift 10 Temmuz 2023 günü boşandı. Ceyda Düvenci ile olan evliliğinden Okan Ali isimli bir oğlu bulunmaktadır.