Bulgar polisi öldüren sanığın cezası belli oldu

"ADELET YERİNİ BULDU"



Bulgar polisin babası D.G.B. adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğunu söyledi.



Bulgar polis memuru R.R. de kararı doğru bulduğunu ve cezalarını aldıklarını kaydetti.



Bulgaristan Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Peter Cigov ise bekledikleri bir karar olduğunu ve karardan memnun olduklarını dile getirdi. Adaletin yerini bulmasından memnun olduklarını aktaran Cigov, "Bu olaydan sonra Bulgaristan ve Türkiye arasında sınırın kontrolü daha çok arttı. Sınıra daha çok kamera koyduk. Tutuksuz sanığın suçu şu an için ispatlanamıyor o yüzden bir kişi ceza aldı." dedi.



Ailenin avukatı Coşkun Molla da adaletin tecelli ettiğini kaydetti.

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