Bulgaristan'da laboratuvar krizi: TIR'lar günlerdir sınırda bekliyor

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğünde gıda analiz laboratuvarının kapatılması sebebiyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki TIR sürücülerin bekleyiş saatleri uzuyor.

Bekleme saatlerinin uzaması dolayısıyla TIR sürücüleri bu duruma çözüm bulunmasını istedi.



Yükünü Mersin’den alarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’e götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda TIR parkında bekleyen Kerem Keskin, “Kuru yük yükleyen TIR'ların bekleme süresi yaklaşık olarak 42 saatten 52 saatte kadar değişebiliyor. Meyve yükü yükleyen TIR'ların ise bekleme süresi 24 saat sürüyor" dedi.

"FİRMALAR VE ŞOFÖRLER SIKINTI YAŞIYOR"

Artık Bulgaristan gümrüğünde yüklerin analizlerinin olmadığını belirten Keskin, "Alınan numunelerin analizleri başka yerde yapılıyor. Bu yüzden malın ve şoförlerin beklemesi süresi daha çok uzuyor. O nedenle hem firmalar hem de şoförler büyük sıkıntı yaşıyor. Buradaki analiz bu şekilde devam ederse narenciye mevsiminin başlamasıyla bize büyük bir sıkıntı oluşturacaktır” diye konuştu.

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