Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı

Eczanelerde zaman zaman yoğunluğun yaşandığını ifade eden Eczacı İbrahim Ay, "Normal bir vatandaşın alabildiği ve reçetesiz satılan her ilacı alabiliyorlar. Özellikle grip ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ve kan sulandırıcı ilaçları alıyorlar. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilaçlarının onlarda çok pahalı olduğunu söylüyorlar ve o nedenle buradan alıyorlar" diye konuştu.

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