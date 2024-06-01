Bunalıma giren genç dehşet saçtı: Annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı

Malatya’da bunalıma giren bir genç tartıştığı annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan A.'yı bıçakla yaraladı.

Bunalıma giren genç dehşet saçtı: Annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı

Olay, saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir genç, girdiği bunalım sonucu ikametlerinin önünde annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan A. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda anne ile oğul aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın zanlısının suç aleti ile birlikte gözaltına alındığı olayda yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren ambulans şoförü Hasan A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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