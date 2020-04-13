Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi

Çok Gezenti isimli programın yapımcısı ve sunucusu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul Corona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu.
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ntv.com.tr 13.04.2020 - 21:13
Kartal Doktor Lütfi Kırdar Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Bir aydır hastanemizde Covid-19 tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul‘u taburcu ederek sevdiklerine sağlıkla kavuşturduk." denildi.
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