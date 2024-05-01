Burdur’da kontrolden çıkan otomobil refüje düştü: 2 yaralı

Burdur- Fethiye kara yolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje düştü, otomobil sürücüsü ve eşi hafif şekilde yaralandı.

Burdur’da kontrolden çıkan otomobil refüje düştü: 2 yaralı

Kaza dün saat 22.20 sıralarında – Fethiye kara yolu Çallıca mevkiinden meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Mustafa U. (81), idaresindeki otomobilliyle Karamanlı ilçesi istikametine seyir halindeyken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düştü.

Kaza nedeni ile Mustafa U. ve yolcu olarak bulunan eşi Hatice U. (78) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar kontrol amacıyla ambulans ile Burdur Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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