Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

'dan Fethiye yönüne gitmekte olan Yusuf H. (56) yönetimindeki otomobil ile Yazıköy'den Burdur yönüne dönmek için kavşağa giren Salih D. (63) yönetimindeki otomobil dün saat 20.00 sıralarında Akyaka köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Salih D. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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