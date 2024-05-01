Burdur’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Burdur’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Burdur’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Kaza, ’un Tefenni ilçesi Seydiler Köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şeref V. (46) idaresinde olan otomobil ile Aytekin K. (53) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte 15 FF 774 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep A. (27) ve Mehmet A. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi’ne ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, durumu öğrenen yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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