Burdur’da polis ekiplerinden öğrencilere eğitim

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölhisar Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından Aliya İzzetbegoviç mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve Gölhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Temel Trafik Bilgisi, Trafik Kuralları Eğitimi ve Trafik Güvenliğine yönelik Farkındalıklarının arttırılması" konusunda eğitim verildi. İlçe Emniyet ekipleri tarafından "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası çerçevesinde düzenlenen eğitimler öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.