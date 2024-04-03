Burdur’da tarihi eser operasyonunda 42 parça eser ele geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından V.K ve H.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 18 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 24 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.