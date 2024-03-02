Bursa Bülbülü nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Bursa Bülbülü konusu ve kadrosu)

Senarist, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" filmi, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Bursa'da 1980'li yıllarda geçen, müzikle iç içe bir hayatı anlatan filmin yapımcılığını BKM üstlenirken senaryosunu Demirer kaleme aldı.



BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCU KADROSU



Keyifli hikayesi ve akıllara kazınan şarkılarıyla seyirciyi bambaşka bir dünyaya götürecek olan filmin kadrosunda Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli isim yer alıyor.



Eğlenceli filmin çekimleri Bursa merkezi, Bandırma ve Erdek'te gerçekleştirildi.



BURSA BÜLBÜLÜ KONUSU



Bir kaset çıkarmanın hayalini kuran Cengiz (Ata Demirer), Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Fakat Taşkın (Cem Gelinoğlu) ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir yola girer. Cengiz, Taşkın'ın kendisine kaset yapmada yardımcı olacağına inanır. Bu sebeple de ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu (Özge Özacar) bu süreçte kendilerini bir dizi talihsiz olayın içinde bulur.