imsakiye

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 2 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

13

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

13

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

14

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

13

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...