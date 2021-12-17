Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



Deniz otobüslerinin saat 07.00 ve 08.30'daki seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

