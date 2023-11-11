Bursa Orhangazi Tüneli'nde çalışma: İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

Ekim ayında Bursa'daki Selçukgazi Tüneli'nin her iki istikametinde yapılan bakım ve asfalt yenileme çalışması, bugün de Orhangazi Tüneli'nde başlatıldı. Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki Orhangazi Tüneli’nin İstanbul istikametindeki tünel tüpünde asfalt çalışmaları başladı. Tünelde, hasar gören asfaltların yenilenmesinin ardından ise bakım çalışmasının da yapılacağı öğrenildi.



UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU



Öte yandan, okulların ara tatil girmesiyle birlikte, şehir dışına seyahat etmek isteyen güzergah üzerindeki sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Orhangazi Tüneli'ndeki asfalt çalışması nedeniyle, İstanbul istikametinde araç trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

