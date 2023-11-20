Bursa Uludağ'da sezon için geri sayım

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı. Otellerde sezon için hummalı bir çalışma devam ederken, erken rezervasyonlar alınmaya başladı.

Pistlerde kar seviyesi kayak yapmaya müsaade ederken, yollarda da iş makineleri, kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uludağ’da hava sıcaklığı eksi 3 ile eksi 9 arasında ölçülürken, Perşembe ve Cuma gününe kadar yağış beklenmiyor.

Hafta başı olmasına rağmen az sayıda vatandaş da Uludağ’da karın tadını çıkartıyor.