Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.26'da, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıkları olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.