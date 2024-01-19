Bursa'da 5 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa'da ihbar üzerine bir depoya düzenlenen baskında 5 ton sahte içki ele geçirildi.

Bursa'da 5 ton sahte içki ele geçirildi
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Bursa'da polis ekiplerince 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir depoda sahte içki olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte olduğu belirlenen 5 ton içki ele geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan depo sahibi A.T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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