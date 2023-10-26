Bursa'da 6 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 16. Okul Sokak'ta ikamet eden R.Ç. ve D.Ç. çiftinin ilk çocuğu olan 6 aylık A.A.Ç. hayatını kaybetti.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin incelemesinde, iddiaya göre, bebeğin vücudunda morluk olduğu belirlendi.



Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, çelişkili ifade veren aile bireylerinin ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

