Bursa'da 6 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki bir binada oturan R.Ç-D.Ç. çifti, 6 aylık bebekleri A.A.Ç.’nin tepki vermemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri 6 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 17 yaşındaki anne R.Ç. ile baba D.Ç.’nin çelişkili ifadeleri sonrası çifti karakola götürdü.
6 aylık bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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