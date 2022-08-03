Bursa'da alev alan aracın Kazakistanlı sürücüsü öldü

Haberler - DHA 03.08.2022 - 11:18
Bursa'da Orhangazi-İznik yolunda meydana gelen kazada Kazakistanlı Khaji Murad Fai Riyev'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza sonrası otomobil, alev aldı. İhbarla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi, alevleri söndürürken, sürücü de araç içinde sıkışarak, hayatını kaybetti.
Khaji Murad Fai Riyev'in cansız bedeni, araçtan çıkarılıp, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
VİDEO: DENETİM EKİBİ TAHIL GEMİSİNE ULAŞTI