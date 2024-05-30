Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti

Bursa'da, anne Ümran Özmen(53), fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i (31) boğazını jiletle keserek öldürdükten sonra, aynı jiletle kendi boğazını keserek intihar etti.

Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi E233 Sokak'ta evine gelen Ahmet Özmen, eşi Ümran ile fiziksel oğlu Yusuf Hakan Özmen'i banyoda kanlar içinde yatarken buldu. Baba Ahmet Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk müdahalesi yapılan anne Ümran Özmen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti - 1

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tedavi altına alınan Ümran Özmen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen, olaydan 5 saat sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından baba Ahmet Özmen gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Afgan işçinin yakıldığı olayda 6 sanık hakim karşısında: İlk duruşma 12 saatte tamamlandı

Afgan işçinin yakıldığı olayda 6 sanık hakim karşısında: İlk duruşma 12 saatte tamamlandı

İzmir sularından, 24'ü çocuk 49 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir sularından, 24'ü çocuk 49 göçmen karaya çıkartıldı

Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa’da akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: Baba-oğul yaralandı

Bursa’da akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: Baba-oğul yaralandı

Mersin'deki zincirleme kaza: Ölü sayısı 12'ye çıktı

Mersin'deki zincirleme kaza: Ölü sayısı 12'ye çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...