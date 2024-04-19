Bursa’da çevre yolunda kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.



Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Emine Y. ile diğer araçtaki yolcular Merve G. ve çocuğu 1 yaşındaki İpek G. yaralandı.



Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.