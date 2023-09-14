Bursa'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler ve adresleri belirlendi.



Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

