Bursa'da dehşet evi! Arkadaşını öldürdü, sevgilisine 21 gün cinsel saldırıda bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’nde İlyas Sarıkaya, mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan'ı Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.



İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan’ı tabanca ile vurdu. Sarıkaya, ardından, ağır yaralanan arkadaşına "acı çekmesin" diye iki kez daha ateş etti.

Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından sevgilisi F.O.’ya ateş açan Sarıkaya, vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan kadına cinsel saldırıda bulundu.

Arkadaşı Özaslan’ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

MESAJ ATARAK KURTULDU



Recep Özaslan’ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi.



Olay, F.O.'nun, 12 Temmuz’da, Sarıkaya’nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.



F.O., annesine yazdığı mesajda, “Odada ceset var. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın.” dedi.



F.O.’nun annesi bu mesaj sonrası polise giderek şikayette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti. Sarıkaya’yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. Polis ekipleri, İlyas Sarıkaya'yı etkisiz hale getirilip gözaltına aldı.



Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. ve kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Recep Özaslan’ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

