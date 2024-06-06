Bursa’da deprem tatbikatı öncesi SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın

Deprem tehlikesi altındaki kentlerden Bursa’da bugün büyük bir deprem tatbikatı yapılıyor. Tatbikat öncesinde vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderildi. Gönderilen mesajda, “Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz.” denildi.

Bursa’da deprem tatbikatı öncesi SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın

’da bugün büyük bir tatbikatı yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatı öncesinde, vatandaşları gönderdiği SMS ile uyardı.

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Belediyenin mesajında, “6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından genelinde acil durumlara hazırlık hedefiyle tatbikatı gerçekleştirilecektir. sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır.” denildi.

Mesajda, “Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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