Bursa'da düğünde polise saldırı: 6 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünde bir polis memurunu dövdükleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak üzerinde saat 00.00'ı geçmesine rağmen devam eden düğün nedeniyle mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.



Meriç Sokak'a gelerek düğünün sonlandırılması yönünde ikazda bulunan polis ekibi ile düğün sahipleri arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında bir polis memuru dövüldü.



Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.



Çevik Kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği sokakta polisi dövdükleri ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

