Bursa’da fabrika yangını: 3 işçi dumandan etkilendi

Bursa’da bir fabrikada kabloların kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Bursa’da fabrika yangını: 3 işçi dumandan etkilendi

’nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangını fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Bursa’da fabrika yangını: 3 işçi dumandan etkilendi - 1

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri, işçilere ayakta müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...