Bursa’da fabrika yangını: 3 işçi dumandan etkilendi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında 3 işçi dumandan etkilendi.



Sağlık ekipleri, işçilere ayakta müdahale etti.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.