Bursa'da feci olay | Spiral makinesine elini kaptırdı: 4 parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde spiral makinesine sağ elini kaptıran işçi Orhan I.'nın 4 parmağı koptu.

Bursa'da feci olay | Spiral makinesine elini kaptırdı: 4 parmağı koptu

Olay dün saat 21.00 sıralarında 'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi.

Atölyede çalışan Orhan I. (36), spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada elini makineye kaptırdı. Sağ elinin 4 parmağı kopan Orhan I., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Orhan I., parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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