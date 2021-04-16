Bursa'da gergin gece: Çevik kuvvet müdahale etti, havaya uyarı ateşi açıldı

İHA 16.04.2021 - 06:19
Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, daha önceden yaşanan yaralama olayı sebebiyle aralarında husumet bulunan 2 aile, sokak ortasında buluşup tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 100 kişilik grup ara sokaklara kaçarken 8 kişi gözaltına alındı.
2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.