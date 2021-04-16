Bursa'da gergin gece: Çevik kuvvet müdahale etti, havaya uyarı ateşi açıldı

Bursa'da aralarında husumet bulunan yaklaşık 100 kişilik grup arasında kısıtlama saatinde kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak grubu dağıtmaya çalıştı.

İHA 16.04.2021 - 06:19

Bursa'da gergin gece: Çevik kuvvet müdahale etti, havaya uyarı ateşi açıldı

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, daha önceden yaşanan yaralama olayı sebebiyle aralarında husumet bulunan 2 aile, sokak ortasında buluşup tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 100 kişilik grup ara sokaklara kaçarken 8 kişi gözaltına alındı.

2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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