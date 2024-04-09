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Bursa'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel eğitim kurumunun bulunduğu iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

, saat 22.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan özel bir eğitim kurumunun bulunduğu iş merkezinin çatısında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü - 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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