Bursa'nın Vakıfköy Mahallesi'nde markete gitmek için evinden çıkan 6 yaşındaki Alperen Şahin, eve dönmeyince ailesi durumu polise ve Yıldırım Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi.
Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, Şahin'i 13 saat sonra evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şahin, ailesine teslim edildi.
Bursa'da kaybolan çocuk 13 saat sonra bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra kaybolan 6 yaşındaki çocuk, Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Bursa'nın Vakıfköy Mahallesi'nde markete gitmek için evinden çıkan 6 yaşındaki Alperen Şahin, eve dönmeyince ailesi durumu polise ve Yıldırım Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi.