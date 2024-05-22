Bursa'da küçük çocuğa cinsel istismar: Eşini annesi olarak tanıtmış

Bursa'da Ahmet Bayraktar sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Poliste ifade veren S.Ö, sanığın eşini annesi olarak tanıttığını dile getirdi.

Bursa'da küçük çocuğa cinsel istismar: Eşini annesi olarak tanıtmış

Nilüfer ilçesinde Ahmet Bayraktar, sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu.

Olay, kız çocuğunun boynundaki morluğu gören ablasının şüphelenip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

ANNESİ OLARAK TANITMIŞ

S.Ö poliste verdiği ifadesinde “Ahmet’in yaşadığı eve gittim. Evinde fotoğrafını gördüğüm kendisinden yaşça büyük olan eşini de bana annem diye tanıttı. Sonrasında beni yatak odasına getirip annesinin diye eşinin eşyalarını gösterdi. Sonra da istismarda bulundu. Ahmet’in 23 yaşında olduğunu sanıyordum. Bunların başıma geleceğini bilmiyordum, şikayetciyim." dedi.

"GERÇEK YAŞINI BİLMİYORDUM"

Şüpheli Bayraktar da polisteki ifadesinde "Kendisi ile tesadüfen tanıştık. Sosyal medya üzerinden yazışmaya başladık. Geçen süreç içerisinde gönül birlikteliğimiz başladı. Olay günü çok hastaydım. Bana gelmek istedi, pasta yapmak için evime geldi. Koltukta otururken sarılıp öptü. Ben S.Ö’yü 19 yaşında biliyordum. Yaşının küçük olduğunu bilsem kendisiyle ilgilenmezdim." dedi.

Adliyeye sevk edilen Ahmet Bayraktar "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Bayraktar hakkında başlatılan savcılık soruşturması devam ediyor.

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