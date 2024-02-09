Bursa'da maden ocağında göçük: 1 ölü

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan bir krom madeninde meydana gelen göçükte işçi Beytullah Çuhadar hayatını kaybetti.

Bursa'da maden ocağında göçük: 1 ölü

'nın Harmancık ilçesi Meyran mevkiinde bulunan krom madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi.

Bu sırada yerin 200 metre altında çalışan Beytullah Çuhadar (37) göçük altında kaldı.

Olayın ardından çalışanların yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla, Beytullah Çuhadar göçük altından çıkarılıp, yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Çuhadar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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