1 Mayıs'ta Taksim açık mı? İşçi ve Emekçiler Bayramı Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin farklı noktalarında kutlanacak. Peki, 1 Mayıs'ta Taksim açık mı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı?

1 Mayıs'ta Taksim açık mı? İşçi ve Emekçiler Bayramı Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır Emek ve İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. 'de de 1 Mayıs, bu yıl sendikalarca farklı şehirlerde kitlesel olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala " 1 Mayıs'ta açık mı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Meydanı'nda kutlanacak mı?" soruları gündeme geldi.

1 Mayıs'ta Taksim açık mı? İşçi ve Emekçiler Bayramı Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama - 1

1 MAYIS'TA TAKSİM AÇIK OLACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül, Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını söylemişti. Vali Gül, “ bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim’de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak.” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya, ifadelerini kullandı. "Taksim Meydanı ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Taksim Meydanı ve çevresi toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek."

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