Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Mustafa Şanlı (62) idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Çitli Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak Hasan Öncül'ün (53) kullandığı TIR'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü Şanlı ile Mehmet Poyraz (60), Ali Alpak (39), Şevki Koca (59) ve Ali Ayaz (71) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişilerden Mehmet Poyraz'ın öldüğünü belirledi.
İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar Şanlı, Alpak, Koca ve Ayaz'ın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.