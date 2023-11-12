Bursa'da sağanak: Caddeleri su bastı, trafik aksadı

Yağış dolayısıyla kentin birçok noktasında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



Mudanya Bulvarı Kültürpark Metro İstasyonu bölgesinde su birikintisi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu, bazı araçlar ilerlemekte zorlandı. Mimarsinan alt geçidinde de su birikintisi nedeniyle polis ekipleri tedbir aldı, girişi kapattı.



Belediye ve trafik ekipleri, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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