Bursa'da sağanak: Caddeleri su bastı, trafik aksadı

Bursa'da dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da sağanak: Caddeleri su bastı, trafik aksadı

'da kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Araçlar sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Bursa'da sağanak: Caddeleri su bastı, trafik aksadı - 1

dolayısıyla kentin birçok noktasında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Mudanya Bulvarı Kültürpark Metro İstasyonu bölgesinde su birikintisi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu, bazı araçlar ilerlemekte zorlandı. Mimarsinan alt geçidinde de su birikintisi nedeniyle polis ekipleri tedbir aldı, girişi kapattı.

Belediye ve trafik ekipleri, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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