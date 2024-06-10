Bursa’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Rıfat A. yönetimindeki 16 BGN 179 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir karayolunun 56’ncı kilometresi Karacabey ilçesi Harmanlı kavşağında Necdet Y. yönetimindeki 16 AKE 475 servis minibüsüyle çarpıştı.



İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.