Bursa’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa-Balıkesir karayolunda otomobille servis minibüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bursa’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

’nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Rıfat A. yönetimindeki 16 BGN 179 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir karayolunun 56’ncı kilometresi Karacabey ilçesi Harmanlı kavşağında Necdet Y. yönetimindeki 16 AKE 475 servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - 1

Kazada Osman K, Tuncay Y, Turgay M, Necdet Ö. ve Ahmet S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taciz iddiası: Şube müdürü açığa alındı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taciz iddiası: Şube müdürü açığa alındı

Hafta sonu bu ile dikkat! Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Hafta sonu bu ile dikkat! Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son uyarılar

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son uyarılar

Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırıda istenen cezalar belli oldu

Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırıda istenen cezalar belli oldu

Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...