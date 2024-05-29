Bursa'da yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil yedek parça fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

-Çanakkale kara yolu Karacabey Otobüs Terminali karşısında faaliyet gösteren otomobil yedek parça fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına Mustafakemalpaşa ve Bursa'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını yaklaşık iki saatte kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

sonucu fabrikada hasar oluştu.

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