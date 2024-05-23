Bursa'da yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolda yürüdüğü sırada kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurulan Davut T. (23), yaralandı.

Bursa'da yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Yeşilbursa Caddesi’nde yürüyen Davut T., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Sol bacağından yaralanan Davut T. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Davut T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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