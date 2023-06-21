Buse’ye silahlı saldırının arkasından saplantılı müteahhit çıktı

TETİKÇİ BAYILMA NUMARASI YAPMIŞ



Kösen ifadesinde, olay günü yaklaşık 2 saat evin önünde beklediğini, Buse Bulut'un evden çıkıp otomobiline bindikten sonra motosikletle önünde durup, bayılma numarası yaptığını da anlattı.



Bulut'u kendisine yardım etmek için otomobilden inip, yanına geldiğinde tabancayla sol bacağından vurduğunu ardından kaçtığını söyledi.



Kendisine yardım etmeye çalıştığı için Bulut'un iyi niyetli biri olduğunu düşünüp, vurmak istemediğini ancak paraya ihtiyacı olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini de itiraf etti.



MÜTEAHHİT PARAYI TETİKÇİNİN DEPREMZEDE YAKINLARI İÇİN GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ



Serhat Kösen'in ifadesinden yola çıkan polis, müteahhit Ekrem Boz'u düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Boz, tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boz ve Kösen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. "SEVGİLİ OLMAK İÇİN" RAHATSIZ ETMİŞ



Saldırı olayının aydınlatılmasının ardından ifade veren Buse Bulut, müteahhit Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini 2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi.



İfadesinde Boz'un kendisine telefonla, "Sana ev alırım, araba alırım.", silahlı saldırının ardından da "Sevgili olmamız halinde sana hastane kapatırım." gibi mesajlarda gönderdiğini ifade etti.