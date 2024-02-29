BUSKİ duyurdu: Bursa'nın Yıldırım ilçesine 21 gün aralıklarla su verilemeyecek

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldırım'da su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle Yıldırım ilçesine bağlı bazı mahallelere su verilemeyecek.
BUSKİ tarafından yapılan açıklamada;
"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi, Ormanlar Caddesi ve civarında 29.02.2024 ile 20.03.2024 tarihleri arasında 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır." denildi.
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